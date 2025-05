Der Fahrtenvermittler und Essenslieferant Uber wird künftig in Deutschland auch den Transport von Gegenständen vermitteln. Der neue Service «Uber Courier» sei von sofort an in Berlin, Köln, München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart und Mannheim verfügbar, teilte das Unternehmen in Berlin mit. In Grossbritannien wurde der Dienst vor einer Woche eingeführt.