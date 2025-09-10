Das Büro in Zürich an der Stockerstrasse bleibe bestehen, sei jedoch nicht mehr Hauptsitz, hiess es. Laut Uber ist der Umzug Teil der Expansionsstrategie. Luzern sei wegen des starken Wachstums seit dem Markteintritt 2019 sowie der zentralen Lage eine naheliegende Wahl, war zu lesen. Am neuen Standort arbeiten derzeit fünf Mitarbeitende.