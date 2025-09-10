Die «Luzerner Zeitung» berichtete am Mittwoch online unter Berufung auf einen Handelsregistereintrag über den Umzug.
Das Büro in Zürich an der Stockerstrasse bleibe bestehen, sei jedoch nicht mehr Hauptsitz, hiess es. Laut Uber ist der Umzug Teil der Expansionsstrategie. Luzern sei wegen des starken Wachstums seit dem Markteintritt 2019 sowie der zentralen Lage eine naheliegende Wahl, war zu lesen. Am neuen Standort arbeiten derzeit fünf Mitarbeitende.
Nicht betroffen vom Umzug sei der Essenslieferdienst Uber Eats, der weiterhin in Zürich angesiedelt bleibe.
Der Fahrdienstvermittler gibt immer wieder zu reden. Gewerkschaften klagen seit Jahren über Gesetzesverstösse, mehrere Verfahren landeten bereits vor dem Bundesgericht.
(AWP)