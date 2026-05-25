Die Aktie gewann auf der Handelsplattform Tradegate knapp 6 Prozent auf 35,60 Euro. Analyst Giles Thorne von der US-Investmentbank Jefferies schrieb am Wochenende bereits, das von Uber für eine Übernahme im Raum stehende Gebot von 33 Euro je Aktie reiche offenbar nicht aus. Einige Investoren wollten mehr als 40 Euro für ihre Anteilsscheine. Wie es jetzt weitergehe, sei schwer zu vorherzusagen, nicht zuletzt aufgrund einer «Myriade wettbewerbsrechtlicher Probleme». In der «Financial Times» hatte es am Wochenende unter Verweis auf informierte Personen geheissen, auch Uber-Rivale Doordash sei auf Anteilseigner zugegangen. Nach Informationen der Zeitung wollten zudem viele Investoren einen Preis von 40 Euro sehen.