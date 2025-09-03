Nach Ereignissen wie Angriffen oder Erdbeben müsste der Iran laut einem Abkommen mit der IAEA einen Sonderbericht über den Status seines Nuklearmaterials vorlegen, wie ein hochrangiger Diplomat erklärte. Auf dieser Basis könne dann die IAEA Inspektionen durchführen. Dazu seien in den nächsten Tagen weitere Gespräche zwischen Vertretern der Atombehörde und des Irans geplant, sagte der Diplomat.