Die Übergangsmassnahmen regeln die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU für den Zeitraum, bis das neu ausgehandelte Vertragspaket in Kraft ist. Sie sind in einer gemeinsamen Erklärung festgehalten. Diese wurde am Dienstag von Aussenminister Ignazio Cassis und EU-Kommissar Maros Sefcovic in Brüssel unterzeichnet.