Auf das erste Halbjahr gesehen liegt das Geschäft noch knapp auf Rekordkurs. 223,8 Millionen Übernachtungen in den sechs Monaten bedeuten einen Zuwachs von 0,3 Prozent im Vergleich zum bisherigen Rekord für ein erstes Halbjahr. In der ersten Jahreshälfte 2025 wurden 223,1 Millionen Übernachtungen gezählt. Die Zahl der Gäste aus dem Ausland ist mit 0,5 Prozent etwas stärker gestiegen als bei den Inländern mit 0,3 Prozent./ceb/DP/stk