Mehrheit der Buchungen aus dem Ausland

Für den Zuwachs sind wie schon in den Vormonaten die Gäste aus dem Ausland verantwortlich. So wurden im Juli mit 2,5 Millionen (+15 Prozent) wieder die Mehrheit der Übernachtungen von ausländischen Touristen gebucht. Im vergangenen Jahren waren die einheimischen Gäste jeweils in der Überzahl.