Damit kann die Übernahme der von Pierer Industrie AG gehaltenen 50,1-Prozent-Beteiligung an der Pierer Bajaj AG vollzogen werden. Nach Abschluss wird Bajaj alleiniger Eigentümer der Pierer Bajaj AG, die weiterhin 74,9 Prozent an der Pierer Mobility AG hält.
Die Transaktion kann nach Mitteilung der EU-Kommission ab dem 11. November 2025 abgeschlossen werden. Der Vollzug wird in den kommenden Wochen erwartet.
Die Transaktion steht im Zusammenhang mit einer umfassenden Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse, die zur Stärkung der Kapitalbasis und zur langfristigen Stabilisierung der Pierer-Unternehmensgruppe beitragen soll.
Hintergrund war, dass die Pierer-Motorradtochter KTM in Schieflage geraten war, weil sie nach dem Ende des Corona-Booms mit hohen Lagerbeständen und geringer Nachfrage konfrontiert war.
Mit der im Juni 2025 abgeschlossenen Sanierung erhielt Pierer Mobility vom indischen Mehrheitsaktionär ein Darlehen von insgesamt 600 Millionen Euro, wovon 450 Millionen Euro an die KTM AG gingen. 150 Millionen Euro erhielt Pierer Mobility, die damit die Gläubigerquote bediente.
An einer für den 19. November angesetzten ausserordentlichen Generalversammlung werden die Aktionäre zudem unter anderem über die Verlagerung des Firmensitzes, neue Verwaltungsräte und die Namensänderung in Bajaj Mobility abstimmen.
sta/cg
(AWP)