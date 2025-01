Das Landgericht Stuttgart habe alle Beschwerden gegen den Plan verworfen und keine erneute Beschwerde zugelassen, teilte das Unternehmen aus dem schwäbischen Ellwangen am Donnerstag mit. «Der Restrukturierungsplan ist damit rechtskräftig.» Varta gehört damit dem bisherigen Mehrheitsaktionär Michael Tojner und dem Autobauer Porsche, die zusammen 60 Millionen Euro frisches Kapital einschiessen. Banken und andere Gläubiger, die auf 255 Millionen Euro - also mehr als die Hälfte ihres Geldes - verzichten, werden wirtschaftlich am künftigen Unternehmenserfolg beteiligt.