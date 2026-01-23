Die Übernahme des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat ist geplatzt. Die entsprechenden Gespräche würden nicht fortgesetzt, teilte das Münchner Unternehmen am Donnerstagabend mit. An der Börse kam das am Freitag gar nicht gut an. Für die Aktie ging es im frühen Handel um 21 Prozent steil abwärts. Mit zuletzt 18,56 Euro lag sie wieder bei dem Kurs unmittelbar vor Bekanntwerden des Übernahmeinteresses Anfang Dezember.