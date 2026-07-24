Im Übernahmekampf zwischen der Unicredit und der Commerzbank fordert der Aufsichtsratschef des Frankfurter Geldhauses die Italiener zu Gesprächen mit dem Management der Commerzbank auf. «Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Commerzbank haben mehrfach betont, dass sie dazu bereit sind», sagte Jens Weidmann dem «Handelsblatt» am Freitag. Damit scheint die Commerzbank ihren Abwehrkampf aufzugeben, nachdem die Unicredit nach ihrem Übernahmeangebot und weiteren Kaufoptionen auf knapp die Hälfte der Commerzbank-Anteile zusteuert.