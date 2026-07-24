Im Übernahmekampf zwischen der Unicredit und der Commerzbank fordert der Aufsichtsratschef des Frankfurter Geldhauses die Italiener zu Gesprächen mit dem Management der Commerzbank auf. «Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Commerzbank haben mehrfach betont, dass sie dazu bereit sind», erklärte Jens Weidmann in einem schriftlich verbreiteten Statement am Freitag. Das «Handelsblatt» hatte zuvor darüber berichtet. Die Unicredit steuert nach ihrem Übernahmeangebot und dank weiterer Kaufoptionen auf knapp die Hälfte der Commerzbank-Anteile zu.