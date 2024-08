Filmproduzent David Ellison und seine Partner wollen für Paramount in einem komplexen Deal derweil mehr als acht Milliarden Dollar in die Hand nehmen, allerdings inklusive einer Zahlung von 1,5 Milliarden Dollar, um Schulden abzubauen. Der Anteil von Redstone soll dabei ebenfalls mit 2,4 Milliarden Dollar bewertet werden und die Besitzer stimmrechtsloser Aktien sollen zwischen 15 Dollar in bar oder einer Aktie der neuen Paramount wählen können.