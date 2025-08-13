Der Investor General Atlantic hat Medienberichten von Dienstag zufolge dennoch seinen Anteil von 2,4 Prozent PPF angeboten, wohl weil der Erhalt des Gegenwerts ausschliesslich in Geld trotzdem als attraktiver angesehen wird. Da insbesondere solche Anteilseigner erst sehr kurz vor dem Auslaufen eines Übernahmeangebots entscheiden, ist das Rennen um den bekannten deutschen Medienkonzern noch nicht vollkommen entschieden./he/jsl/jha/