Rund 1'579'300 Stimmende legten nach Angaben der Kantone und des Bundesamts für Statistik am Sonntag ein Ja in die Urnen, und gegen 1'156'600 ein Nein. Das ergab einen Ja-Anteil von 57,7 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 49,5 Prozent. Das Ständemehr war nie in Gefahr: In 19 Kantonen wurde die Vorlage angenommen, in 7 abgelehnt. Dabei zeigte sich der Röstigraben selten deutlich.