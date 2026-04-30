Der US-Pharmakonzern Lilly hat dank der ungebrochen hohen Nachfrage nach seinen Gewichtssenkern einen überraschend starken Jahresstart hingelegt. Konzernchef David Ricks wird noch optimistischer für das Gesamtjahr. Er setzt dabei auch auf die neue Abnehmpille Foundayo, die Anfang April in den USA zugelassen wurde. Die Nachrichten hauchten der Aktie neues Leben ein. Im vorbörslichen US-Handel schoss das Papier um fast acht Prozent hoch, zuvor hatte der Kurs im bisherigen Jahresverlauf allerdings auch rund ein Fünftel an Wert eingebüsst.