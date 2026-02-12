CEO-Wechsel überrascht

Analysten zeigten sich unterdessen von dem Personalwechsel überrascht. Nach den Forschungsrückschlägen sorge die plötzliche Veränderung eher noch für mehr Verunsicherung, konstatierte etwa Graham Parry von der Citigroup. Er hob zwar Garijos lange Erfahrung in der Pharmaindustrie hervor, hätte aber eher mit einem Kandidaten aus einem grossen forschenden Pharmaunternehmen gerechnet. Nun bleibe abzuwarten, welche Massnahmen die neue Chefin ergreifen werde.