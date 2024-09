Wichtig sei auch, so Fondsmanager Wagner weiter, dass die Nachhaltigkeitsstrategie nachvollziehbar und glaubwürdig sei. So investiert Wagner gar nicht in die Solarbranche. "Der ganze Solar-Space wächst und wächst, aber er verdient einfach kein Geld, weil vielfach die Kapitalrenditen unter den Kapitalkosten liegen", sagt Wagner.