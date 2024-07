Die VW-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) bestätigte nach der Gewinnwarnung hingegen ihre Prognose für das laufende Jahr. 2024 werde das Konzernergebnis nach Steuern weiterhin in einer Bandbreite von 3,5 bis 5,5 Milliarden Euro liegen, teilte PSE in der Nacht zum Dienstag mit. Die Annahme einer Nettoverschuldung von 5,0 bis 5,5 Milliarden Euro bleibe ebenfalls bestehen. Die ebenfalls im Dax notierte Aktie gab am Morgen um mehr als zwei Prozent nach.