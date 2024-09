Die Experten des Rückversicherers gehen auch in Zukunft von höheren Werten aus: Laut dem Swiss Re Institute wird die Übersterblichkeit in den USA bis 2033 bis zu 3 Prozent betragen und in Grossbritannien werden Werte im Bereich von 2,5 Prozent erwartet. Das würde in den USA die längste Phase mit erhöhter Übersterblichkeit in Friedenszeiten bedeuten, hiess es.