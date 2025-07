Überraschend positive Quartalszahlen haben am Montag die Aktien von Ryanair auf ein Rekordhoch getrieben. Die Papiere von Europas grösstem Billigflieger waren im frühen Handel an der Börse in Dublin um fast zehn Prozent auf 25,40 Euro in die Höhe geschnellt und hatten so einen knapp zweiwöchigen Abwärtstrend abrupt beendet.