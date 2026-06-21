Die Staatsanwältin bestätigte, dass es sich bei einem der Toten des Unglücks «nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen» um Claude Guillemot handeln könnte. Die Maschine startete demnach aus Rennes, wo Guillemot wohnte. Er sei der Eigentümer des Flugzeugs. Es seien Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung eingeleitet worden, hiess es weiter. Die genauen Umstände und Ursachen des Unfalls stehen bislang nicht fest.