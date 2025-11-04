Alhawas verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Wealth und Asset Management, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Vor seinem Wechsel zur UBP im Juni 2025 war er unter anderem Head of Asset Management bei Alawwal Invest und Managing Director bei Sidra Capital.
«Saudi-Arabien ist ein strategisch wichtiger Markt für uns und unsere Kunden», wird Mohamed Abdellatif, Co-Head of Middle East and Africa der UBP, zitiert. Die Privatbank ist seit über 20 Jahren im Nahen Osten aktiv und verwaltet dort 15 Milliarden Franken.
ls/uh
(AWP)