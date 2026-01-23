Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Geschäft nahm im letzten Jahr zwar um 1,1 Prozent auf 308,9 Millionen Franken ab, wie die Genfer Bank am Freitag mitteilte. Unter dem Strich resultierte aber dank effizienter Kostenkontrolle ein 4,4 Prozent höherer Reingewinn von 268,8 Millionen Franken.