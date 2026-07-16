Der Erfolg aus der Geschäftstätigkeit erhöhte sich in den Monaten von Januar bis Juni 2026 um 10 Prozent auf 812,5 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung der Genfer Privatbank vom Donnerstag heisst. Die zweistellige Zunahme sei vor allem der intensiveren Handelstätigkeit der Kunden und dem Anstieg der verwalteten Kundenvermögen zuzuschreiben.