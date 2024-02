Der erneute Verlust im vierten Quartal 2023 in Höhe von 279 Millionen Dollar (Q3 -785 Mio) war allerdings nicht nur auf die hohen Aufwendungen für die Integration der übernommenen Credit Suisse zurückzuführen. Belastet wurde das Resultat auch von einer Wertberichtigung auf den Anteil der Grossbank an der Schweizer Börse SIX in Höhe von rund einer halben Milliarde Dollar, wie dem am Dienstag veröffentlichten Quartalsbericht der UBS zu entnehmen ist.