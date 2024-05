Die UBS ist nach einem Verlust im vierten Quartal 2023 zum Jahresanfang 2024 wieder klar in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Sie hat dabei sowohl in Bezug auf die Erträge, wie auch auf den operativen Gewinn und den Reingewinn deutlich besser als erwartet abgeschnitten und die Schätzungen von Analysten zum Teil richtiggehend pulverisiert. Der Gewinn vor Steuern etwa fiel rund doppelt so hoch aus wie prognostiziert (AWP-Konsens), der Reingewinn fast dreimal so hoch.