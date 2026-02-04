Das gute operative Ergebnis ist gemäss den Analysten von Oddo BHF vor allem auf die starke Performance der Investment Bank und der Abwicklungseinheit NCL zurückzuführen. «Ein solides Quartal, das von der Stärke des Investment Bankings und der fortgesetzten Umsetzung der Integration und Kosteneinsparungen getragen wurde», heisst es dort in einem ersten Kommentar. Trotz schwacher Neugeldzuflüsse im Bereich GWM/AM bleibe die UBS jedenfalls auf Kurs bezüglich der Rentabilitätsziele.