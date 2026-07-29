Neuer Aktienrückkauf

Positiv zu vermerken sei zudem, so Jefferies, die Ankündigung des neuen Aktienrückkaufprogramms. Nachdem die UBS im laufenden Monat ein Programm über 3 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat, will sie bis Mitte 2027 weitere Aktien für 3 Milliarden Dollar erwerben. In den nächsten drei Monaten schon sollen Papiere im Wert von mindestens 1 Milliarde zurückgekauft werden. Je nach Entwicklung bei der Eigenkapitaldiskussion dürfte der Spielraum für weitere Rückkäufe wohl kleiner oder grösser werden.