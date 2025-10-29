Auch bei hiesigen Analysten tönt es positiv. Die Bank Vontobel spricht von einem «starken Ergebnis», auch hier wird auf die hohen Erträge bei der Investment Bank und zusätzlich auf eine gute Kostenentwicklung verwiesen. Die Investment Bank etwa sei für 60 Prozent des über den Erwartungen liegenden Gewinns verantwortlich, schreibt der zuständige Analyst. Er bewertet auch den Nettoneugeldzufluss von 38 Milliarden US-Dollar sehr positiv.