Klar im Fokus liegen aber die News zur Kapitalausschüttung. Die UBS will ihre Jahresdividende um 27 Prozent auf 0,70 Dollar je Aktie anheben, was selbst über den kühnsten Analystenschätzungen liegt und entsprechend von den meisten Beobachtern positiv erwähnt wird. Und dass die Bank bis 2026 wieder gleich viel Geld über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgeben will wie vor der CS-Übernahme, findet ebenfalls positive Beachtung.