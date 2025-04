Renata Jungo Brüngger ist Rechtsexpertin und seit 2016 in der Geschäftsleitung von Mercedes-Benz und verantwortlich für das Ressort Integrität, Governance und Nachhaltigkeit sowie die Bereiche Recht, Compliance und Konzernrevision. In dieser Rolle werde sie noch bis Dezember 2025 tätig sein. Sie freue sich, danach wieder in der Schweiz zu wohnen und zu arbeiten, sagte sie an der GV.