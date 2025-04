Der Vergütungsbericht 2024 wurde am Donnerstag von den UBS-Aktionären mit 86,7 Prozent Ja-Stimmen angenommen. «Wir sind überzeugt, dass unsere Vergütungsstruktur zweckdienlich ist und für eine starke Übereinstimmung mit den Interessen unserer Aktionäre sorgt», sagte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher an der Generalversammlung in Luzern.