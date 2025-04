Am Donnerstag nutzten sowohl UBS-Präsident Colm Kelleher als auch CEO Sergio Ermotti die Gunst der Stunde, erneut zu betonen, wie schädlich eine Verschärfung der Eigenkapitalanforderungen für die UBS und damit auch für die Schweiz wäre. «Dies ist ein entscheidender Moment in unserer Geschichte», sagte Kelleher in der Messehalle in Luzern.