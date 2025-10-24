So wird Michelle Bereaux, bisher Group Chief Integration Officer, neu Group Head Compliance und Operational Risk Control, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Beatriz Martin wird zusätzlich zur Leitung der EMEA-Region noch Group Chief Operating Officer.
Zudem soll sich Group Chief Technology Officer Mike Dargan künftig auf die Bereiche Innovation und technologischen Wandel konzentrieren.
Auch bei der Zuständigkeit in den Bereichen Governance gibt es Anpassungen. So werden die Funktionen Governmental und Regulatory Affairs und Group Security, die bisher Teil von Group Compliance, Regulatory und Governance waren, an Finanzchef Todd Tuckner und Personalchefin Stefan Seiler übertragen.
