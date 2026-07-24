Zollabkommen erwartet

Ausserdem gehen die Experten der Grossbank nicht davon aus, dass die Schweiz in Sachen US-Zöllen im Vergleich zur EU benachteiligt wird. «Es ist unserer Ansicht nach eher unwahrscheinlich, dass kein Zollabkommen zustande kommt und die Zölle für Schweizer Unternehmen längerfristig deutlich höher liegen als für EU-Unternehmen», heisst es in der Einschätzung. Die Schweiz wäre dann wohl gezwungen, gegenüber den USA weitere Zugeständnisse zu machen, folgern sie.