Nach Ansicht von UBS-Chef Sergio Ermotti würde eine strengere Regulierung des Schweizer Bankensektors der ausländischen Konkurrenz zugutekommen. Sollte die im Moment diskutierte Regelung zustande kommen, werde es in hierzulande keine Gewinner geben, sagte er am Montag laut Reuters am «Digital Gipfel Schweiz 2025» auf dem Bürgenstock.