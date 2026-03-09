Grosses Lob

Operativ lief es bei der UBS 2025 rund: Die einzig verbliebene Schweizer Grossbank steigerte ihren Gewinn um über 50 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar, so dass die Aktionäre - zumindest in Dollar - eine deutlich höhere Dividende erhalten werden. Und auch in Sachen Integration gab es bei der Bank bisher keine grösseren Zwischenfälle. 2025 ging die wichtige Migration der früheren CS-Kundenkonten in der Schweiz auf die UBS-Plattform zum grössten Teil über die Bühne. Bis Ende März soll sie ganz abgeschlossen sein.