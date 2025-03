In dieser Gemengelage war dann vor einem Jahr der Chef-Lohn überhaupt nicht gut angekommen. Es hagelte empörte Reaktionen aus der Politik. Die Entrüstung ist mittlerweile so gross, dass der Ständerat nun vergangene Woche knapp einer Motion zustimmte, wonach die Vergütungen in der Bankenbranche begrenzt werden sollen - pro Jahr auf drei bis fünf Millionen Franken. Der Vorstoss zur Änderung des Bankengesetzes geht als nächstes in den Nationalrat.