Hitzige Kapitaldiskussion

Operativ lief es 2025 gut: Die einzig verbliebene Schweizer Grossbank steigerte ihren Gewinn um über 50 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar, so dass die Aktionäre eine deutlich höhere Dividende erhalten. Der Tessiner Ermotti, der das CEO-Amt im April 2023 für die Integration der Credit Suisse erneut übernahm, ist aber an allen Fronten gefordert: operativ, strategisch und in der Öffentlichkeitsarbeit.