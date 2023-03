Ein Berufungsgericht in London wies am Mittwoch einen Antrag der Grossbank ab, die Klage eines im Exil lebenden chinesischen Geschäftsmannes abzuweisen. Die Londoner UBS-Niederlassung wird von Guo Wengui und dessen Firma Ace Decade wegen einer indirekten Investition in das chinesische Maklerunternehmen Haitong Securities verklagt.