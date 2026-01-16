Ursprünglich wollte die UBS die drei Wohnimmobilienfonds per 30. Juni zusammenführen, dies im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse. Nach dem Zusammenschluss sollen die drei Fonds unter dem Namen und der Anlagestrategie von UBS LivingPlus weiterlaufen. Der Fokus soll dabei auf alternative Wohnformen (z.B. Alters- und Pflegeheime, Altersresidenzen, Mikroapartments, Serviced Apartments, Wohnen mit Dienstleistungen und Bildungsimmobilien wie Studentenwohnen) liegen.