Bis Ende 2026 will die UBS so die jährlichen Kosten um insgesamt rund 13 Milliarden Dollar im Vergleich zu 2022 senken. Wie viele Stellen betroffen sein werden, will die UBS nicht offiziell beziffern. Der grösste Teil des Stellenabbaus ist aber bestimmt noch nicht durch. Per Ende März lag der Personalbestand der kombinierten Gruppe bei 111'549 Vollzeitstellen, rund 30 Prozent in der Schweiz.