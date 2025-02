Wichtige Schweiz-Migration

Der Abbau der Abwicklungseinheit - jene Geschäftsbereiche, aus denen die Bank aussteigen will - verläuft gemäss der UBS gar schneller als geplant. Das Gröbste in Sachen Integration steht aber erst noch bevor: Nach Überführungen von Kundenkonten auf die UBS-Plattform im vergangenen Jahr in Luxemburg, Hongkong, Singapur und Japan ist die wichtige Kunden-Migration am Heimmarkt Schweiz noch gar nicht gestartet.