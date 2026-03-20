Für die UBS handle es sich um einen wichtigen Meilenstein, der das langfristige Engagement im US-Markt unterstreiche, teilte die Grossbank am Freitag in einer Mitteilung auf den sozialen Medien mit. Die Lizenz werde die Banking-Plattform in den USA stärken und die Dienstleistungen der Grossbank für ihre Kunden und die Finanzberater verbessern. Die Schweizer Grossbank hatte sich seit vergangenem Herbst um den Erhalt einer nationalen Banklizenz bemüht.