Die Verbesserung der Rechtssicherheit für den Fall eines grenzüberschreitenden «Bail-in» war eine der Massnahmen, die der Bundesrat 2024 in seinem «Too-big-to-Fail»-Bericht (TBTF) gefordert hatte: Basierend aus den Erfahrungen aus der CS-Krise hatte der Bericht dabei auf die Anforderungen aus dem «US Securities Act» bezüglich der Registrierung der nach einem «Bail-in» neu geschaffenen Aktien verwiesen.