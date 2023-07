In manchen Fällen kämen jedoch auch CS-Manager zum Zug. So sei etwas Andreea Grob, bisherige Leiterin des Israel- und Zentraleuropa-Marktes bei der CS, zur Leiterin der neugeschaffenen Region Türkei, Israel, Griechenland und Afrika ernannt worden. Puneet Matta, Head of Wealth Management India bei der CS, bleibt Leiterin des Geschäfts mit indischen Kunden. Dabei kehre die UBS durch die Übernahme der CS mit Indien in einen Markt zurück, den die Bank zuvor verlassen hatte. Gleiches gelte für Australien. Die Leitung des Wealth Managements in Australien übernimmt dem Artikel zufolge Michael Marr, der für die CS bereits zuvor in dieser Rolle tätig war.