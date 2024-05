Khan übernehme per 1. September 2024 die Funktion als Regionsleiter Asien-Pazifik und werde Co-Präsident GWM, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Er werde im Sommer zusammen mit seiner Familie nach Asien ziehen. Zum ersten Mal ist damit ein Leiter eines UBS-Unternehmensbereichs von Asien aus tätig. Langfristig liege der Fokus auf nachhaltigem Wachstum insbesondere in Amerika und Asien, so die UBS.