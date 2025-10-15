Das neue Büro ist nach Dubai die zweite Präsenz der Grossbank in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Büro werde Kunden direkt aus dem Abu Dhabi Global Market (ADGM) beraten, während die Vermögenswerte weiterhin in der Schweiz gebucht würden. ADGM ist ein 2015 gegründetes Finanzzentrum mit eigenem Rechtssystem nach britischem Vorbild.
Mit dem Schritt unterstreicht die UBS laut Mitteiliung ihre langfristige Verpflichtung gegenüber der Region, in der das Privatvermögen auf mehr als 5,7 Billionen US-Dollar geschätzt wird. Die Schweizer Grossbank ist seit über 60 Jahren im Nahen Osten aktiv und zählt laut eigenen Angaben zu den führenden Vermögensverwaltern der Region.
