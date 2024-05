In der am Dienstag veröffentlichten Studie zur Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz hält die Grossbank an ihrer bisherigen Prognose für das BIP-Wachstum 2024 von 1,3 Prozent fest. Die Schwäche in der Industrie sei mittlerweile recht ausgeprägt, der solide Konsum sei aber eine Stütze, heisst es. Insgesamt gebe es viele Unsicherheiten in der Welt, die geopolitischen Risiken nähmen zu, ergänzte Chefökonom Schweiz Daniel Kalt.